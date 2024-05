Verona-Inter, probabile formazione: pure Di Gennaro ci crede − CdS

Verso Verona-Inter, ultima giornata di campionato. Simone Inzaghi farà giocare tantissime seconde linee e occhio punto a Di Gennaro.

SECONDE LINEE − Verona e Inter si preparano all’ultima giornata di campionato. Il match si disputerà domani sera alle 20.45 in un Bentegodi in festa, dopo la salvezza del Verona ottenuta all’ultimo turno vincendo sul campo della Salernitana. Simone Inzaghi, dopo aver concesso la passerella ai titolarissimi dello scudetto contro la Lazio, domani a Verona metterà in campo diverse seconde linee. Rispetto alla partita pareggiata domenica contro i biancocelesti, Inzaghi ne dovrebbe cambiare anche otto. Occhio al centrocampo made in Nazionale Barella-Frattesi con Asllani in regia. Mentre in porta, occhio a Di Gennaro.

Verona-Inter, Inzaghi dà spazio a tutti

PROBABILE − Per il match del Bentegodi, dovrebbero rivedersi dal primo minuto rispetto al pareggio contro la Lazio solamente Bastoni, Barella e Lautaro Martinez. Quest’ultimo, in trattativa con il club per rinnovare, vuole chiudere in grande stile il suo campionato, dopo essersi aggiudicato il premio di Mvp della Serie A. Dunque, Audero giocherà titolare, ma Di Gennaro potrebbe sostituirlo in corso d’opera. In difesa Bisseck e de Vrij, mentre Buchanan dovrebbe rilevare Federico Dimarco a sinistra per giocare per la prima volta da titolare con la maglia dell’Inter. Il canadese vuole ripetersi dopo il gol a Frosinone. La probabile formazione secondo il Corriere dello Sport:

(3-5-2): Audero; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Frattesi, Buchanan; Arnautovic, Lautaro Martinez.