Topalovic all’Inter: è fatta! Beffata una rivale. Ipotesi ritiro − Sky

L’Inter ha chiuso per il giovane Topalovic. Il talento croato, classe 2006, è pronto a diventare un nuovo giocatore nerazzurro. Colpo per il futuro.

GIOVANE IN ARRIVO – L’Inter guarda al presente con i portieri, ma anche al futuro non troppo lontano. Il club nerazzurro ha infatti chiuso per Luka Topalovic, giocatore in arrivo dai croati del Domzale. Si tratta di un talentino classe 2006, come riferisce anche Gianluca Di Marzio durante il programma Speciale Calciomercato, che potrebbe essere aggregato anche al ritiro estivo di Simone Inzaghi. Sul giocatore c’era anche l’Atalanta di Gasperini, ma alla fine l’accelerata dell’Inter è stata definitiva per chiudere l’operazione.