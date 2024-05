Pinamonti, il suo agente Raiola: «Inter o Milan? Ha fans anche all’estero»

A parlare di Pinamonti, della sua stagione e del suo futuro, il suo agente Enzo Raiola. Accostamenti anche a due big come Inter e Milan.

TANTE PRETENDENTI − Intervistato da Tuttosport, Enzo Raiola ha risposto alla domanda sul futuro di Andrea Pinamonti, che quest’anno è retrocesso con la maglia del Sassuolo. Il suo futuro è tutto da scrivere: «La retrocessione del Sassuolo è una perdita importante per la Serie A. Lui ci ha messo l’anima e il cuore per cercare di salvare i neroverdi. Sicuramente Pinamonti non è un calciatore che può restare nella categoria cadetta. Milan o Inter? Andrea ha molti fans, anche all’estero. Dobbiamo fare la scelta giusta, dopo una retrocessione che nessuno si sarebbe aspettato».

Pinamonti già campione d’Italia con l’Inter

NUMERI − L’Inter in estate andrà a caccia di un altro attaccante per rafforzare il parco centravanti di Simone Inzaghi. Andrea Pinamonti non è un nome che finora è circolato dalle parti di Viale della Liberazione. L’attaccante del Sassuolo ovviamente è un ex nerazzurro, tanto da nascere nel settore giovanile della Beneamata e poi fare il grande salto in Prima Squadra vincendo lo scudetto del 2021 con l’Inter di Antonio Conte. In quella squadra, chiusa da Lautaro Martinez, Lukaku e Sanchez, Pinamonti riuscì comunque a mettere in saccoccia 10 presenze, condite da una sola rete. Poi il trasferimento prima all’Empoli (13 gol e due assist in 37 partite complessive) e poi al Sassuolo (21 gol e tre assist in due anni).