Deschamps legittima Thuram: «Politica? Ognuno libero di parlare!»

Ieri Marcus Thuram si è espresso su temi anche extra calcistici legati alla Francia. Il CT Didier Deschamps fa lo stesso, dando man forte all’attaccante dell’Inter.

FAVORITI – Didier Deschamps, intercettato da Sky Sport 24 alla vigilia di Austria-Francia, dichiara: «La Francia è la favorita agli Europei? Ho guardato quasi tutte le partite, anche Olanda-Polonia. In tutte le partite c’è un’intensità molto alta. Oggi in una competizione come l’Europeo non c’è una partita facile. La qualità ce l’abbiamo però non basterà. Dovremo essere all’altezza per raggiunge il nostro obiettivo in questa prima partita». Il CT francese Deschamps, poi, si sposta su temi che hanno meno a che fare col calcio e gli Europei.

Deschamps commenta le parole di Thuram sulla politica in Francia

LIBERTÀ – Sulle dichiarazioni rilasciate da Marcus Thuram sull’esito delle elezioni in Francia, Didier Deschamps afferma: «Le parole di Thuram e il comunicato della Federazione? L’allenatore ha il ruolo di allenare ed è già molto. Poi c’è sempre una libertà individuale per i giocatori e per tutti di potersi esprimere. In Francia c’è una situazione complicata, siamo tutti cittadini francesi con la libertà di poter parlare. Non c’è interdizione da parte mia verso nessuno. Ognuno ha la sua libertà, l’importante è rimanere concentrati sul nostro obiettivo che è la partita di domani contro l’Austria».