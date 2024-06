Morata: «Pensiamo già all’Italia. Con la Croazia siamo partiti bene»

Al termine della vittoria contro la Croazia, Alvaro Morata a Sky Sport ha commentato i tre punti della sua Spagna in attesa di giocare contro l’Italia nel prossimo match.

GRANDI – Alvaro Morata, nel post partita di ieri sera, dopo la roboante vittoria contro la Croazia per tre a zero, ha commentato il momento della Spagna a Sky Sport. L’attaccante delle Furie Rosse ha parlato anche del suo stop preventivo dopo un duro colpo nel corso della partita contro i croati. La Spagna affronterà nella seconda giornata proprio l’Italia che ha risposto con la vittoria per 2-1 contro l’Albania. Queste le parole dell’attaccante ex Juventus: «La dedica è per tutta questa gente che è venuta qui in Germania a sostenerci. L’ho detto tante volte, si nota subito quando i tifosi spagnoli hanno voglia di sostenere la nazionale. Noi questa cosa la sentiamo molto».

PROSSIMA – Morata poi, ha concluso parlando della prossima sfida che vedrà la Spagna giocarsi la vetta del girone proprio contro l’Italia: «Era importante partire subito bene. Questa Spagna l’ho vista bene, abbiamo approcciato alla grande contro una squadra forte. Abbiamo fatto quello che avevamo preparato sin dall’inizio. Adesso invece pensiamo alla prossima partita contro l’Italia. Infortunio? Ho solo preso una botta al ginocchio, ma può succedere quindi è meglio uscire».