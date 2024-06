Holm-Inter? Più che altro un club… con cui si tratta

Holm è uno dei nomi per il mercato dell’Inter, a maggior ragione ora che è tornato allo Spezia dopo il mancato riscatto da parte dell’Atalanta. Da Sky Sport si segnala però come non ci siano solo i nerazzurri.

DI RIENTRO – Dopo aver giocato, anche spesso da titolare, con la maglia dell’Atalanta nella stagione da poco conclusa, Emil Holm cambierà squadra. Questo perché – a sorpresa – i bergamaschi non hanno esercitato l’opzione per il diritto di riscatto che avevano con lo Spezia. Il laterale svedese è tornato quindi ai liguri, che però sono in Serie B (e si sono salvati all’ultima giornata) e di certo non lo potranno trattenere. Motivo per cui per Holm si è parlato di tante soluzioni, fra cui l’Inter. Ce n’è però una che prende forza.

Holm-Inter ma non solo: le ipotesi per l’ormai ex Atalanta

LA RICHIESTA – Sul giocatore si sono interessate tre squadre. Fra queste, come segnala Sky Sport, una che sta avanzando è il Genoa. Ossia proprio la squadra con cui l’Inter sta trattando in questi giorni il passaggio in nerazzurro di Josep Martinez. Curiosamente, potrebbe essere un acquisto da parte del club campione d’Italia in carica a “finanziare” il colpo Holm. Togliendolo così dai possibili sostituti di Denzel Dumfries nel caso in cui l’olandese dovesse partire durante questo mercato. Se ne continuerà a parlare, visto che la trattativa non è ancora alle battute finali. Ma ora il futuro di Holm è più distante dal nerazzurro: sicuramente non più quello dell’Atalanta e non è scontato nemmeno quello dell’Inter.