Serbia-Inghilterra, scelte a sorpresa per i due CT: le formazioni ufficiali

Serbia-Inghilterra in campo tra pochi minuti per la seconda sfida del gruppo C degli Europei. Di seguito le scelte dei due CT con le formazioni ufficiali.

SCELTE – Serbia-Inghilterra, seconda sfida della serata per il Gruppo C, avrà inizio alle ore 21.00. Dopo il pareggio fra Slovenia e Danimarca, dove è andato in gol anche l’ex giocatore dell’Inter, Christian Eriksen, le altre due avversarie del girone proveranno a portare a casa il risultato. Nelle formazioni ufficiali di Serbia-Inghilterra, si notano scelte particolari da parte dei due CT, soprattutto per mister Dragan Stojkovic. Quest’ultimo infatti, sceglie di lasciare in panchina il capitano Tadic. Anche per il portiere del Torino Milinkovic-Savic niente maglia da titolare. Giocherà fra i pali dal primo minuto Rajkovic. Per Gareth Southgate, invece, pochi dubbi. L’unico era fra Saka e Palmer. Il ballottaggio viene vinto dal primo. Di seguito il resto delle formazioni ufficiali di Serbia-Inghilterra.

Serbia-Inghilterra, le formazioni ufficiali

Serbia (3-5-2): Rajkovic; Veljkovic; Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, S. Milinkovic-Savic, Gudelj, Lukic, Kostic; Vlahovic, Mitrovic.

In panchina: Rajkovic, Petrovic, Ilic, Spajic. Birmancevic, Samardzic, Jovic, Stojic, Babic, Mihajlovic, Ratkov, Mladenovic, Tadic.

Commissario tecnico: Dragan Stojkovic.

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Guehi, Trippier; Alexander-Arnold, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane.

In panchina: Ramsdale, Henderson, DUnk, Gomez, Konsa, Shaw, Gallagher, Mainoo, Wharton, Bowen, Eze, Gordon, Palmer, Toney, Watkins.

Commissario tecnico: Gareth Southgate.