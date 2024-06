Eriksen: «Mia storia agli Europei diversa dall’ultima! Oggi bello»

Eriksen ha segnato il gol del momentaneo vantaggio della Danimarca contro la Slovenia, a tre anni dal drammatico arresto cardiaco sempre agli Europei. Su questo è tornato nell’intervista post partita.

DISCORSO CHIUSO – Un cerchio che si chiude. Tre anni fa, nella prima partita agli Europei del 2021, Christian Eriksen aveva avuto un arresto cardiaco e gli era stata letteralmente salvata la vita in campo. Un problema di salute che gli ha impedito di continuare a giocare nell’Inter, per i regolamenti in vigore in Italia, ma per fortuna non a calcio. Tornato in campo col Brentford quasi un anno dopo, si è poi trasferito al Manchester United. Eriksen oggi ha segnato il momentaneo 0-1 della Danimarca, sempre nella prima partita degli Europei, per voltare pagina. Anche se poi è arrivato il pareggio della Slovenia.

Eriksen torna sul dramma del 2021 e sull’inizio diverso agli Europei

LA SODDISFAZIONE – Oggi, per fortuna, l’umore di Eriksen è di gran lunga migliore. Con l’ex centrocampista dell’Inter felice per come si sia chiusa la storia: «Questa volta la mia storia agli Europei è molto diversa dall’ultima. Sono arrivato alla partita in fiducia, ero contento di giocare: farlo agli Europei è sempre speciale. Avevo in testa che non avevo mai segnato agli Europei, ma non c’era nient’altro oltre al calcio nella mia testa. Fare gol? È stato bello. Come ho detto ieri avevo già giocato delle partite l’anno scorso, per me questo è positivo. Poi ho segnato un gol, per me è un bell’inizio a livello personale».