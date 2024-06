Romano: «Thuram? Ecco perché l’Inter l’ha preso al posto del Milan!»

Un anno fa, proprio in questi giorni, si definiva il futuro di Thuram: sembrava potesse andare al Milan, invece alla fine l’ha spuntata l’Inter. E lui ha punito i rossoneri in entrambi i derby, vinti, fra cui quello del 22 aprile valso lo scudetto. Romano, in collegamento con Kick Off, ricorda come perché arrivò il sorpasso.

MOMENTO DECISIVO – Fra le situazioni che hanno portato l’Inter a vincere il ventesimo scudetto, quello della seconda stella, c’è anche il rendimento di Marcus Thuram. L’attaccante, ora impegnato con la Francia agli Europei e protagonista di dichiarazioni che hanno fatto scalpore in patria, ha dato una grande mano per tutta la stagione. Ma Thuram, va ricordato, poteva andare al Milan esattamente dodici mesi fa. Poi però un momento di stallo portò al sorpasso in extremis, che ha fatto la fortuna di Simone Inzaghi.

Thuram-Inter, sorpasso di mercato sul Milan: il retroscena di Romano

LA SITUAZIONE – Fabrizio Romano, parlando di Joshua Zirkzee (obiettivo del Milan), ricorda proprio Thuram come trattativa. Questo per le commissioni chieste da chi gestisce l’attaccante del Bologna: «Questi sono accordi privati, che però molto spesso coinvolgono anche il lato giocatore. Quindi può essere la famiglia o persone vicine al giocatore e al suo entourage. Questa è la verità, ma succede in tutto il mondo: non è soltanto l’operazione Zirkzee ad avere questi problemi. Un anno fa il Milan non prende Thuram, che va all’Inter, perché non vuole pagare quelle famose commissioni così alte su un giocatore a parametro zero. L’Inter invece fa un’altra scelta e quel tipo di situazione si verifica sempre. Per quanto riguarda la situazione di Zirkzee è che i suoi agenti ritengono che valga ben più di quaranta milioni. Avevano inserito una clausola per una scommessa col Bologna, ora ritengono che per prenderlo serva spendere di più».