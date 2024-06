Zirkzee, l’Inter non procede per un motivo. Un’altra di Serie A si affretta – SI

Joshua Zirkzee ingolosisce molte squadre, fra cui l’Inter, che però sceglie di allontanarsi per un motivo. Un’altra big della Serie A, invece, prova ad affondare il colpo.

DIFFERENZE – Sono davvero tanti gli occhi puntati su Joshua Zirkzee, in Serie A e non solo. Dopo l’ultima stagione col Bologna, durante la quale si è particolarmente distinto, l’olandese è diventato una della principali suggestioni di mercato. Fra questi club interessati all’attaccante c’è anche l’Inter, insieme alle italiane Milan e Juventus. Su queste squadre Alfredo Pedullà fa una distinzione in ottica Zirkzee, specificando le vere intenzioni e le possibilità di accoglierlo.

Zirkzee-Inter, ecco la verità!

MOTIVI – Nel corso della trasmissione “Sportitalia Mercato”, il giornalista specifica che l’Inter non ha intenzione di procedere in una trattativa per Zirkzee per un motivo preciso. La dirigenza nerazzurra non farà alcuna operazione per rinforzare il reparto offensivo se prima un attaccante non lascerà la rosa di Simone Inzaghi. Diversa la situazione della Juventus che, nonostante alcune voci di mercato, sembrerebbe in una posizione debole per raggiungere il colombiano.

IN VANTAGGIO – Fra Inter e Juventus, dunque, sembra poter avere maggiori chance il Milan. Il club rossonero, infatti, è in pole position per Zirkzee, che vorrebbe restare in Italia nonostante abbia offerte anche dall’estero. Sulle cifre d’acquisto non ci sono grossi problemi, il Milan può spingersi a pagare i 40 milioni di euro richiesti. La distanza c’è sul fronte commissioni, sulle quali le parti stanno trattando. Intanto la dirigenza rossonera prova ad affrettare i tempi per consolidare il vantaggio e bruciare l’eventuale concorrenza per Zirkzee.