Amichevoli Inter 2024-2025: quando sono, dove vederle, gli highlights

La serie di amichevoli precampionato dell’Inter per la stagione 2024-2025 è iniziata con la prima sgambata contro il Lugano, vinta 3-2. Ecco quando si giocano le altre gare, dove vederle e gli highlights di quelle già disputate.



LE PARTITE – Dopo l’esordio a porte chiuse ad Appiano Gentile, nell’appena rinominato BPER Training Centre, per l’Inter quattro amichevoli vere e proprie. Peraltro senza spostarsi troppo: tre sono nel Nord-Centro Italia, una a Londra nell’unica vera trasferta. Si gioca ogni settimana, in modo da testare tutta la squadra in vista del primo appuntamento ufficiale. Che sarà l’esordio in Serie A, sabato 17 agosto alle ore 18.30 nella gara inaugurale del campionato in anticipo sul campo del Genoa. Per la diretta TV delle partite principali saranno tutte su DAZN, da capire se anche sul canale 214 di Sky come avvenuto dal Las Palmas in poi, e Inter TV. Su Inter-News.it, in ogni caso, troverete sempre tutti gli aggiornamenti e le informazioni in tempo reale sulle partite.

Amichevoli Inter, la lista completa delle partite: quando si giocano e dove vederle



Inter-Lugano 3-2 (mercoledì 17 luglio ore 18.30, BPER Training Centre di Appiano Gentile a porte chiuse) 5′ Correa, 19′ rig., 25′ Przybylko (L), 53′ rig., 60′ Taremi. Guarda gli highlights.

Inter-Pergolettese 2-1 (lunedì 22 luglio ore 18.30, BPER Training Centre di Appiano Gentile a porte chiuse) 34′ Taremi, 88′ Salcedo, 91′ Capoferri (P). Guarda gli highlights.

Inter-Las Palmas 3-0 (sabato 27 luglio ore 19.30, Stadio Dino Manuzzi-Orogel Stadium di Cesena) 11′ rig., 38′ Taremi, 85′ Dimarco. Guarda gli highlights.

Pisa-Inter 1-1 (venerdì 2 agosto ore 19.30, Cetilar Arena) 45′ +1 Piccinini, 96′ Bisseck (I). Guarda gli highlights.



Inter-Al Ittihad mercoledì 7 agosto ore 20.30, U-Power Stadium di Monza. Diretta DAZN.

Chelsea-Inter domenica 11 agosto ore 16 italiane (le 15 locali), Stamford Bridge di Londra. Diretta DAZN.

Il programma delle amichevoli precampionato dell’Inter potrebbe essere soggetto di ulteriori modifiche.