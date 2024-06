Calhanoglu: «Marotta presidente dell’Inter, contenti! Spiace per Barella»

Calhanoglu, che ieri ha sfidato l’Italia in amichevole, su Sky Sport ha espresso la sua opinione riguardo l’elezione di Beppe Marotta come nuovo presidente dell’Inter, prima di soffermarsi a parlare della sua Turchia.

MESSAGGIO AL PRESIDENTE – Hakan Calhanoglu commenta la scelta di Oaktree di puntare su Giuseppe Marotta come nuovo presidente dell’Inter: «Gli ho già scritto un messaggio! Siamo contenti, Marotta per noi è importante e per la società. Ha fatto sempre grandi cose, siamo contenti».

Turchia all’Europeo, parla Calhanoglu

PRIMA DELL’EUROPEO – Calhanoglu esprime la sua opinione riguardo la Turchia in vista dell’Europeo: «In questa ultima settimana abbiamo lavorato molto sulla tattica, abbiamo una squadra giovane che sta crescendo, un bel mix tra giocatori che hanno esperienza. Il rapporto del mister con i giocatori è sempre positivo. Siamo contenti di avere un allenatore che spinge così tanto. Mi dispiace per Barella che ho sentito che si è fatto male, spero che recupererà, l’Italia ha bisogno di un giocatore come lui che è molto forte».