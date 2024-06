Giordano realista: «La quota Inter aiuta Spalletti. Lo dice la storia!»

L’Inter domina anche nell’Italia di Luciano Spalletti e il match contro l’Albania lo conferma. Bruno Giordano spiega i motivi per cui il CT dovrebbe considerarsi fortunato.

NUCLEO – Bruno Giordano spiega, oggettivamente, l’importanza di avere un nucleo così solido e numeroso come quello dell’Inter, all’interno della Nazionale Italiana. Al contrario del suo collega Marco Tardelli, ospite insieme a lui nel programma di Rai1 in onda in occasione del post partita di Serbia-Inghilterra, l’ex calciatore sottolinea i motivi per cui Luciano Spalletti deve essere grato di poter usufruire del blocco nerazzurra. Effettivamente la risposta è arrivata già nel corso di Italia-Albania, dove ben due giocatori dell’Inter – Alessandro Bastoni e Nicolò Barella – sono andati in gol all’11 e al 17′ ribaltando l’iniziale risultato sfavorevole. Con un terzo, Davide Frattesi, che ci è andato vicinissimo, solo il legno colpito ha impedito il tris dell’Inter.

L’Inter è il tesoro di Spalletti: lo spiega Giordano

FONDAMENTALE – Bruno Giordano è uno dei più realisti nell’analizzare le potenzialità dell’Inter all’interno dell’Italia di Luciano Spalletti. Sui nerazzurri impegnati all’Europeo l’ex calciatore dichiara: «Quanto fa bene all’Italia avere il blocco dell’Inter che si conosce così bene? Lo dice la storia. Adesso è molto più difficile trovare un blocco in una squadra perché ci sono tanti stranieri. Però già avere quei quattro o cinque giocatori appartenenti a una stessa squadra aiuta molto il tecnico». Chi storce il naso di fronte a tanta Inter all’interno dell’Italia, dunque, dovrebbe imparare a comprenderne l’importanza, invece di criticare. Proprio come ha provato a far capire Giordano Bruno.