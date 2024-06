Fabbian, ora le conferme per l’Inter. Poi ci sono due opzioni – TS

Giovanni Fabbian ha concluso la sua prima stagione in Serie A con 5 gol e la qualificazione in Champions League con la maglia del Bologna. L’Inter ora chiede conferme, Tuttosport definisce poi due opzioni.

PRESTAZIONI – Giovanni Fabbian rappresenta il futuro dell’Inter. La dirigenza lo ha ceduto lo scorso anno al Bologna per 5 milioni di euro con l’obiettivo di comprare ad agosto Lazar Samardzic. In realtà il giocatore dell’Udinese alla fine non è arrivato, ma comunque l’Inter si è coperta tenendo la recompra per Fabbian a 12 milioni di euro nel 2025. Il prossimo anno perciò il giocatore sarà ancora del Bologna ed esordirà in Champions League.

Fabbian, due opzioni per l’Inter

DECISIONE – Il classe 2003 alla sua prima stagione in Serie A ha segnato 5 gol, risultando spesso decisivo per Thiago Motta, come accaduto con l’Empoli alla fine della partita. Fabbian ha conquistato l’ambiente emiliano e l’Inter chiede conferme per attivare la clausola di recompra. Nel caso in cui ciò avvenga poi le opzioni sono due: mandare il giocatore un altro anno in prestito prima della scadenza del contratto di Henrikh Mkhitaryan nel 2026, oppure tenerlo definitivamente e integrarlo nella rosa di Simone Inzaghi. La prossima estate sarà perciò decisiva per la carriera di Fabbian.

fonte: Tuttosport – Federico Masini