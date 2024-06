Holm, si raffredda la pista Inter: altri tre club sull’esterno – Sky

Si raffredda la pista Inter per l’esterno destro Emil Holm, non riscattato dall’Atalanta. Secondo Sky Sport sarebbero, infatti, altri tre club di Serie A a puntare sul giocatore dello Spezia.

PISTA RAFFREDDATA – Non sembra esserci l’Inter su Emil Holm. Il giocatore era stato accostato negli scorsi giorni ai nerazzurri in caso di partenza di Denzel Dumfries. Il tutto a causa del mancato riscatto da parte dell’Atalanta dopo la stagione in prestito dallo Spezia. Una vera e propria occasione di mercato a basso costo. Tuttavia, non sembra che i nerazzurri andranno a puntare su di lui. Sono infatti altri tre, secondo i colleghi di Sky Sport, i club di Serie A pronti a puntare sul 24enne svedese.

Holm, Inter defilata: tre club puntano su di lui

CORSA A TRE – A cercare Emil Holm, infatti, sono al momento Bologna, Genoa e Lazio. Una corsa a tre che non riguarda, quindi, l’Inter. Questo al momento, anche perché bisogna ricordare che è necessario ancora definire la situazione di Denzel Dumfries, con il futuro in bilico tra un rinnovo contrattuale per prolungare l’attuale accordo fino al 2025, oppure una cessione per evitare di perderlo a zero. In caso di una permanenza dell’olandese, infatti, i nerazzurri non avrebbero bisogno di andare a investire per un altro giocatore a destra.