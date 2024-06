Zielinski inventa l’assist con la Polonia. Ma si pensa al futuro con l’Inter

Piotr Zielinski e la Polonia si fermano subito alla prima partita d’esordio di Euro 2024. Il centrocampista polacco, prossimo a vestire la maglia dell’Inter, incide nel primo tempo ma nella ripresa lascia gestire all’Olanda.

ASSIST – La Polonia di Piotr Zielisnki ha subito il primo colpo europeo. Dopo un ottimo inizio con il vantaggio in cascina, l’Olanda mette il turbo e nella ripresa completa la rimonta. Per il centrocampista del Napoli, prossimo al passaggio all’Inter, non è stato un pomeriggio da ricordare nella prima gara di Euro 2024. Nella gara odierna contro l’Olanda, è stato proprio il suo gesto tecnico a portare la sua Nazionale in vantaggio. Gioca molto da play per sfruttare le sue capacità: da questa scelta tecnica arriva l’assist che porta la Polonia a sognare. Poi nel finale si spegne tutta la squadra e l’Olanda di altri due interisti – Dumfries e De Vrij – pareggia e poi completa la rimonta.

Zielinski sbarcherà a Milano: parola di Marotta

MERCATO – Se l’attenzione è alta in Germania per provare a passare i gironi degli Europei, in Italia continua a parlarsi sempre di mercato. Nella giornata di oggi infatti, Beppe Marotta ha confermato ancora una volta l’arrivo di Piotr Zielinski. Il centrocampista del Napoli arriverà a Milano a parametro zero e andrà a rinforzare il centrocampo dei campioni d’Italia che sta già bene. L’arrivo del polacco andrà a creare ancora più competizione con Davide Frattesi e Kristjan Asllani e allo stesso tempo aumenterà anche la qualità di uno dei reparti più forti d’Euopa.