Sabatini: «Nazionale? Perplessità! Blocco Inter e Barella sta male»

Sabatini si è espresso sulla Nazionale di Luciano Spalletti. Il giornalista ha citato Nicolò Barella dell’Inter, probabilmente il miglior giocare dell’Italia.

ATMOSFERA TIEPIDA – Sandro Sabatini, in collegamento su Radio Radio Mattino Sport e News, si esprime sull’Italia di Luciano Spalletti: «Nazionale accompagnata da tanta fiducia e ottimismo grazie al suo CT, ma qualitativamente è inferiore ad almeno quattro nazionali. È minata da alcune perplessità, altrimenti non si spiegherebbe il fatto dei cambiamenti di Spalletti. I punti di forza sulla carta non ci sono: da Chiesa a Di Lorenzo, che è diventato irriconoscibili, Barella che non sta bene. Questa nazionale deve contare sul blocco dell’Inter, perché è il migliore psicologicamente, ma Barella non sta bene. Mi sembra molto cauta e tiepida l’atmosfera attorno a questa nazionale».

Barella tiene in ansia l’Italia: le ultime

AGGIORNAMENTI – Gli occhi sono puntati ovviamente su Barella. Il centrocampista della Nazionale oggi si sottoporrà agli esami strumentali. Quindi si capirà di più sulle sue condizioni. Avere o non avere la mezzala dell’Inter fa tutta la differenza di questo mondo. Il CT Spalletti lo sa bene e il suo obiettivo è di portarlo comunque in Germania, nonostante non sia al 100% della forma fisica. Ad oggi il blocco dell’Inter è composto da Bastoni, Dimarco, Darmian, lo stesso Barella e Frattesi. Non ci sarà Francesco Acerbi, che lunedì si è operato di pubalgia.