Barella, oggi la giornata chiave! Ansia Italia: due precedenti − CdS

Nicolò Barella tiene in ansia l’Italia. Il centrocampista dell’Inter ha saltato la sfida con la Turchia e farà lo stesso domani con la Bosnia. Oggi esami, due precedenti confortano.

ANSIA – L’Italia aspetta Barella, Luciano Spalletti non vuole assolutamente parlare di mancato recupero. Il CT ha bisogno a tutti i costi del più forte centrocampista italiano. Questa mattina, l’interista si sottoporrà agli esami strumentali per capire meglio l’entità del problema. Si spera su una semplice contrattura e si scongiura una lesione. Insomma, c’è ansia per le condizioni del centrocampista dell’Inter. Il CT vuole averlo ad Euro 2024. Ieri ha lavorato nuovamente a parte, facendo massaggi e cure terapeutiche prima di dirigersi dritto nei spogliatoi. Il CT aspetta informazioni rassicuranti dallo staff medico azzurro.

Il piano per Barella e ci sono due precedenti confortanti

PIANO – Il programma prefissato dallo staff medico dell’Italia è quello di mettere a riposo Barella almeno fino alla partita contro l’Albania. Spalletti gli potrebbe far fare anche un breve spezzone, per poi averlo titolare contro la Spagna nella seconda partita del girone. Ci sono due precedenti confortanti a tal proposito: quello di Rino Gattuso al Mondiale 2006 e quello di Marco Verratti all’ultimo Europeo vinto. Il primo arrivò in Germania con noie fisiche e poi dopo il rosso a De Rossi contro gli USA entrò diventando inamovibile. Il secondo, invece, saltò le prime due partite contro Turchia e Svizzera, per entrare a pieno regime contro il Galles.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabrizio Patania