Taremi scalda i motori e lancia una sfida a Inzaghi: fissato un obiettivo! – TS

Simone Inzaghi a brevissimo è pronta ad accogliere il nuovo colpo a parametro zero Medhi Taremi. Intanto l’attaccante si distingue con l’Iran e, agguerrito, fissa già un obiettivo per la prossima stagione con l’Inter.

AGGUERRITO – Tempo di Nazionali non solo per gli interisti ma anche per chi lo diventerà a breve. Come, per esempio per i due parametro zero, Mehdi Taremi e Piotr ZIelinski, che nelle ultime partite con le rispettive nazionali – Iran e Polonia – si sono distinti particolarmente. Restando focalizzati sul primo, l’attaccante iraniano giovedì scorso ha scaldato i motori, in attesa di trovare l’Inter, con ben tre gol messi a segno con la maglia iraniana. Un chiaro segnale di ciò che potrebbe fare con indosso quella nerazzurra e dello spazio che sarebbe capace di ritagliarsi nel parco attaccanti di Simone Inzaghi.

Taremi ha già il suo primo obiettivo con l’Inter: proverà a mettere in “crisi” Inzaghi!

SFIDA – Proprio su quest’ultimo punto si sofferma l’edizione odierna di TuttoSport, che spiega la volontà precisa di Taremi il prossimo anno all’Inter. L’attaccante ha intenzione di scalare le gerarchie della rosa di Inzaghi, non volendo assolutamente limitarsi ad essere un’opzione o una riserva. Piuttosto Taremi vorrebbe assumere il ruolo di co-titolare con i due gioielli offensivi Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Il trentunenne, dunque, lancia la “sfida” ad Inzaghi, che vorrebbe provare a mettere in difficoltà sulle scelte in attacco dal primo minuto. Quel che è certo è che Taremi è agguerrito e ha voglia di ritagliarsi – e guadagnarsi – in campo molto più spazio e minuti di quanti ne hanno avuti la scorsa stagione Alexis Sanchez e Marko Arnautovic. La voglia di vedere Taremi in maglia Inter, a questo punto, cresce ogni giorno di più.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna