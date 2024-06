Oaktree inverte la marcia sui giovani talenti: chiesta un’accortezza all’Inter! – TS

Oaktree ha le idee chiare sull’Inter del futuro e detta la sua linea di pensiero circa i giovani talenti in rosa o acquistabili in prospettiva. Di seguito la richiesta avanzata dal fondo californiano alla dirigenza nerazzurra.

RICHIESTA – Restando concentrati sul prossimo e imminente mercato dell’Inter, una dei punti interrogativi ricade su Valentin Carboni. Il talento nerazzurro sembra avere più di una strada a disposizione nel prossimo futuro, fra queste anche lasciare Milano definitivamente. Questa opzione fino a pochissimo tempo fa sarebbe stata l’unica contemplata dal club nerazzurro, che ha sempre puntato sui giovani talenti per fare casa. La musica adesso cambia ed è Oaktree a volerlo. Stando a quanto riporta l’edizione odierna di TuttoSport, infatti, il nuovo fondo californiano ha chiesto alla dirigenza dell’Inter di avere un occhio di riguardo per i giovani, siano essi già in casa che individuabili come colpi in entrata.

Oaktree indica la strada del futuro all’Inter: un errore da non commettere più

PRECEDENTI – Oaktree, dunque, vuole assolutamente scacciare via alcuni fantasmi del passato come Coutinho, Zaniolo, Di Gregorio, Fabbian o Casadei. Tutti giocatori cresciuti in casa Inter o comunque individuati a un costo basso, poi ceduti per esigenze di bilancio, che aspettando solo qualche hanno sarebbero potuti essere venduti con un valore di mercato decisamente più alto. L’Inter di Oaktree non dovrà più commettere queste “leggerezze” e potrà, invece, contare ancora su giovani talenti. A questo punto il futuro di Carboni potrebbe prendere una piega inaspettata.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini