Tardelli il solito: «Italia col blocco Inter? In quello della Juventus ce n’erano otto»

Nonostante sia stato il blocco Inter ad incidere concretamente in Italia-Albania, Marco Tardelli non perde l’occasione per lanciare una frecciatina provando ad elogiare la Juventus azzurra del passato.

BLOCCO – Il passato calcistico di Marco Tardelli si divide tra Juventus e Inter, tra le altre maglie vestite nella sua carriera. L’ex calciatore, però, sembra aver dimenticato completamente il nerazzurro. Le dichiarazioni rilasciate nel corso della trasmissione di Rai 1 “Notti Europee”, lascia pochi dubi su questo. Tardelli, infatti, invece di elogiare il blocco Inter, che ha contribuito alla vittoria dell’Italia nella prima sfida agli Europei contro l’Albania, ha lanciato una provocazione, ha ricordato il passato della Juventus nella squadra azzurra. Di seguito la provocazione.

Tardelli non guarda al presente dell’Italia: conviene di più il passato

PASSATO – Il gol prima di Alessandro Bastoni e poi di Nicolò Barella ha spazzato via l’inizio shock dell’Italia contro l’Albania. I due nerazzurri, zoccolo duro della squadra azzurra di Luciano Spalletti insieme a Davide Frattesi, Federico Dimarco e Matteo Darmian, si sono resi protagonisti in positivo. Eppure Tardelli si sofferma su altro, lanciando un’inutile frecciatina in difesa del passato della Juventus. Così l’ex calciatore ha commentato l’apporto dei nerazzurri nell’Italia: «Una volta esisteva il Blocco Juventus e ora c’è quello Inter? Esisteva, ma ricordo che il blocco della Juventus aveva sette o otto giocatori. Così, per dire. Se vengo provocato rispondo».