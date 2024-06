Damascelli: «Chiesa e non Barella MVP un’assurdità. UEFA distratta!»

Al termine di Italia-Albania la UEFA ha votato come MVP del match Federico Chiesa. La decisione, però, ha lasciato a bocca aperta, anche Tony Damascelli, considerando la prestazione imperiale di Nicolò Barella.

DISTRAZIONE – Nicolò Barellasi è reso protagonista di una prestazione fantastica in Italia-Albania. Il centrocampista dell’Inter, oltre a dare il proprio contributo in mezzo al campo, ha lasciato anche la sua firma sulla vittoria azzurra grazie al gol trovato nel primo tempo. Per questo il premio di MVP del match sarebbe dovuto certamente spettare a Barella, e non a Federico Chiesa com’è accaduto. Sulla faccenda si pronuncia anche Tony Damascelli che, particolarmente contrariato, afferma: «C’è una commissione UEFA che si riunisce, notte tempo secondo me, e decide chi è l’uomo della partita. Hanno premiato Saka della Svizzera, Musiala, Bellingham, Fabbian Ruitz. Insomma, quelli che fanno gol. Quindi Barella ha commesso l’errore di fare gol nel momento in cui la commissione era distratta».

Damascelli denuncia l’ingiustizia subita da Barella!

ASSURDITÀ – Tony Damascelli, ospite di “Notti europee” su Rai1, continua spiegando: «Che l’MVP di Italia-Albania non sia stato Barella la ritengo una cosa ridicola. Perché ieri sera lui ha giocato una partita enorme, mentre Federico Chiesa non mi ha convinto. TuttoSport, che conosce bene Chiesa, ha messo sei in pagella, mentre agli altri 6,5. Io sono stato molto più critico e gli ho dato 5,5 perché secondo me può fare molto di più e non solo alzare polvere».