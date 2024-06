Vince l’Olanda: l’Inter si congratula con Dumfries e De Vrij

Dumfries e De Vrij si sono messi in mostra nella vittoria dell’Olanda sulla Polonia a Euro 2024. Una vittoria preziosa in vista del passaggio del turno. L’Inter ne ha approfittato per complimentarsi con i due calciatori.

VITTORIA – L’Olanda vince nel finale contro la Polonia. Ma sorride anche l’Inter che nella spedizione Orange ha due titolari di livello coem Denzel Dumfries e Stefan de Vrij. Entrambi i nerazzurri hanno contribuito con una grande prestazione al 2-1 finale che ha permesso all’Olanda di strappare tre punti preziosi nella prima partita di Euro 2024. Due prestazioni di livello dunque per i due nerazzurri.

Dumfries e De Vrij si fanno vedere: gol sfiorato

PRESENZA – L’esterno ha sfiorato il gol al 65′ con un destro che ha sfiorato il palo. Poco dopo ci ha pensato Szczesny a deviare il destro di Dumfries per la seconda occasione nel giro di pochi minuti. Non solo l’esterno: anche De Vrij al 72′ è arrivato vicino al gol: il centrale al 72′ ha colpito di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo ma la palla si è spenta alta sopra la traversa. Con la vittoria, anche l’Inter ha colto la palla al balzo per festeggiare i suoi due nerazzurri impegnati in Germania con la maglia dell’Olanda: «Dumfries e De Vrij in campo per 90 minuti nella vittoria dell’Olanda», ha scritto il club.

Dumfries e De Vrij in campo per 90 minuti nella vittoria dell’Olanda 🔥👏#ForzaInter #InterNazionale #Euro2024 — Inter ⭐⭐ (@Inter) June 16, 2024