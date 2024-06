Zanetti, messaggio all’Inter: «Il Mondiale per Club fa migliorare!»

Zanetti, vice president dell’Inter, fa più o meno da ambasciatore del nuovo Mondiale per Club, che prenderà il via fra un anno praticamente esatto. In un video pubblicato dalla FIFA, si esprime a favore della competizione.

UN ANNO AL VIA – Conto alla rovescia per il nuovo Mondiale per Club organizzato dalla FIFA. Nonostante la polemica (poi rientrata) col Real Madrid, si giocherà negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio del 2025, con anche l’Inter fra le trentadue squadre partecipanti. Per l’appuntamento, la FIFA ha utilizzato tanti giocatori come testimonial del torneo: fra questi c’è anche Javier Zanetti.

Zanetti sponsorizza il nuovo Mondiale per Club: messaggio all’Inter

OBIETTIVO DA RAGGIUNGERE – Il nuovo format e il sistema di accesso, per una competizione che si giocherà ogni quattro anni, dà al Mondiale per Club rinnovato valore. Tutto il contrario rispetto a com’era diventata la competizione nell’ultimo decennio. Il vice president Zanetti, parlando a livello generale più che in riferimento all’Inter, dà comunque indicazioni utili anche ai nerazzurri: «Credo che ti dia la possibilità di sapere in che linea una squadra si trovi e quali ambizioni abbia. Sicuramente è una competizione che, visto che affronti i migliori al mondo, ti fa migliorare».