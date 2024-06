Dimarco sa come rigenerarsi: quell’attitudine mentale che l’Inter conosce bene!

Federico Dimarco aveva tutta l’intenzione di rifarsi dopo il brutto errore del match contro l’Albania che è costato il gol del momentaneo 1-0 da parte di Nedim Bajrami. I fatti lo hanno dimostrato.

L’EPISODIO – Federico Dimarco sa di aver commesso un errore non da lui in occasione della rimessa laterale con cui ha regalato il pallone dell’1-0 all’albanese Nedim Bajrami. Le crocifissioni nei suoi confronti sono iniziate immediatamente, dimenticando con estrema leggerezza l’importanza rivestita dal calciatore dell’Inter nel sistema tattico di Luciano Spalletti e la sua predisposizione al sacrificio durante i 90 minuti. L’esito della partita è stato poi favorevole agli azzurri, grazie alle reti di Alessandro Bastoni e Nicolò Barella, ma le polemiche non si sono del tutto placate.

Dimarco e il fattore mentale: rigenerarsi subito dopo un errore grave

LA CAPACITÀ – Come ha dimostrato nel corso della stagione appena trascorsa con la maglia dell’Inter, Dimarco ha saputo gestire la pressione da calciatore maturo. Dopo un errore che avrebbe potuto condizionare in maniera significativa la sua partita d’esordio agli Europei con l’Italia, il laterale sinistro nerazzurro ha avuto la capacità di tornare sui suoi ritmi, facendosi trovare spesso libero nella posizione da lui preferita per servire i compagni in fase di rifinitura. E non solo: in assenza di successivi problemi difensivi, si può dire che il milanese è pienamente riuscito nel suo personale obiettivo di far prevalere l’attitudine mentale positiva che lo ha contraddistinto nell’ultimo anno.