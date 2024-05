VIDEO – Genoa-Bologna 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Genoa-Bologna, anticipo della trentottesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



L’ULTIMO SALUTO – Genoa-Bologna 2-0 nell’anticipo della trentottesima giornata di Serie A. Finisce con una sconfitta l’esperienza di Thiago Motta da allenatore del Bologna, dopo l’annuncio di giovedì e in attesa dell’ufficialità che andrà alla Juventus. Lo fa da ex, contro il Genoa che invece proseguirà con Alberto Gilardino in panchina. Dopo tredici minuti il risultato si sblocca, con assist arretrato di Aaron Martin e sinistro piazzato di Ruslan Malinovskyi a fare carambola col palo. L’ucraino, frenato nell’ultima parte di stagione da problemi fisici, non segnava dall’11 febbraio. Un palo di Giovanni Fabbian di testa è l’occasione migliore per i felsinei, che senza Joshua Zirkzee stavolta non riescono a incidere. Nella ripresa, al 59′, grande assist di Albert Gudmundsson (probabilmente alla sua ultima col Genoa) e tocco sotto di Vitinha per il raddoppio. L’ultima mezz’ora prosegue senza particolari scossoni e il Bologna, nonostante i cambi, non riesce a tornare in partita.

GENOA-BOLOGNA – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Genoa-Bologna dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.