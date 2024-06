Inzaghi, altro incontro in settimana? L’Inter spera in una data – CdS

Simone Inzaghi rinnoverà il suo contratto in scadenza nel 2025 con l’Inter, questo è più che certo. Ci sarà probabilmente un altro incontro in settimana, l’obiettivo è uno secondo il Corriere dello Sport.

INCONTRO – Ci potrebbe essere un Inzaghi-ter in Viale della Liberazione. Ma non il terzo capitolo della sua storia con l’Inter, il terzo incontro per il rinnovo di contratto. Ce ne sono stati già due, di cui uno senza l’allenatore ma con l’agente Tullio Tinti e il collaboratore. Nella settimana a venire ci sarà un nuovo colloquio per limare la distanza minima che c’è tra le due parti. L’obiettivo è uno solo.

Inzaghi-Inter, il rinnovo entro una data limite

RINNOVO – La volontà da entrambe le parti è quella di chiudere la questione il più presto possibile. L’obiettivo è di avere la firma entro l’inizio del ritiro, quindi della nuova stagione. L’unica differenza di vedute riguarda l’anno di scadenza del nuovo contratto. Simone Inzaghi vorrebbe firmare per altri due anni oltre il 2025, perciò fino al 2027, mentre Giuseppe Marotta e la dirigenza dell’Inter gli offrono un prolungamento a 6.5 milioni di euro fino al 2026. L’incastro verrà sicuramente trovato, c’è però attesa anche perché lo stesso allenatore è in vacanza in Sardegna.

fonte: Corriere dello Sport – p.gua.