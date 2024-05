VIDEO – Lautaro Martinez capocannoniere con l’Inter: tutti i gol in Serie A!

Lautaro Martinez è il capocannoniere della Serie A 2023-2024, con ventiquattro gol: ecco il video con tutte le reti realizzate dall’attaccante argentino in campionato.

DAVANTI A TUTTI – Lautaro Martinez è il nome che, a livello di giocatori dell’Inter, sta suscitando maggior clamore in questo inizio di settimana. Il motivo è facile: la questione legata al rinnovo di contratto, con le esose pretese del suo agente Alejandro Camano. Richieste alte, anche perché l’argentino ha appena vinto – per la prima volta nella sua carriera – il titolo di capocannoniere in Serie A. Per lui sono ventiquattro i gol, ben otto in più rispetto a Dusan Vlahovic della Juventus. Ecco il video che raccoglie tutte le sue marcature nella stagione appena conclusa.

Il video con tutti i gol di Lautaro Martinez con l’Inter nella Serie A 2023-2024

IL BOMBER – Dalla doppietta nella prima giornata di Serie A, in Inter-Monza, fino all’ultima rete a Frosinone con la squadra di Simone Inzaghi che aveva già vinto lo scudetto. Per Lautaro Martinez è stato un percorso da ricordare, passato per momenti fondamentali come il pareggio nello scontro diretto d’andata con la Juventus. O come il poker da record da subentrato con la Salernitana. Ha segnato tanto nella prima metà di stagione, meno da febbraio in poi ma risultando comunque decisivo. Ed è indiscusso dire che Lautaro Martinez sia uno dei protagonisti assoluti, se non il principale dello scudetto dell’Inter. Con la coppa da lui alzata dieci giorni fa al termine della partita con la Lazio.