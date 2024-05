Di Lorenzo segue Zielinski? Ciao Napoli! Bagarre Inter e spagnola − CdS

Giovanni Di Lorenzo è ai saluti dal Napoli. Il capitano, dopo aver parlato col futuro DS azzurro Giovanni Manna, ha chiesto la cessione. L’Inter sulle sue tracce. Occhio al doppio colpo con Zielinski.

ADDIO − Colpo di scena in casa Napoli, il capitano Giovanni Di Lorenzo è pronto a lasciare i partenopei. Chiesta la cessione al club di De Laurentiis, dopo un lungo faccia a faccia con il futuro DS Giovanni Manna. Il capitano del Napoli ha spiegato le sue ragioni sia sportive che personali al futuro dirigente, che ora, insieme all’agente Mario Giuffredi, stanno lavorando per cercare la miglior soluzione possibile. Di Lorenzo ha ancora un contratto fino al 2028 e domani giocherà la sua ultima partita al Maradona e con la maglia del Napoli, così come Piotr Zielinski, già da tempo promesso sposo dell’Inter. Appunto, sul terzino destro azzurro e della Nazionale di Spalletti c’è proprio la squadra campione d’Italia.

Di Lorenzo, l’Inter lo segue ma c’è concorrenza spagnola

PISTE − Su Di Lorenzo, 31 anni ad agosto, c’è anche l’Inter che lo segue, scrive il Corriere dello Sport, ormai da parecchio tempo. Ma oltre ai campioni d’Italia, in Liga Simeone e l’Atletico Madrid ci avrebbero messo gli occhi. Non è da escludere l’inserimento di altre piste sia estere che italiane. L’Inter non ha ancora chiarito del tutto la situazione con Denzel Dumfries, che in estate potrebbe lasciare Milano, vista anche la grande del contratto in scadenza nel 2025 ancora non rinnovato e difficilmente rinnovabile. Di Lorenzo dopo l’ultima col Lecce andrà venerdì prossimo a Coverciano per il raduno della Nazionale e poi successivamente in Germania per Euro 2024. Dopo l’Europeo si deciderà il suo futuro.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabio Tarantino