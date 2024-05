Dumfries priorità più urgente: le mosse per l’Inter di Oaktree

Tra i discorsi aperti che la nuova proprietà dell’Inter dovrà affrontare, il più urgente è sicuramente quello che riguarda la definizione della situazione di Denzel Dumfries, all’ultimo anno di contratto.

QUESTIONE URGENTE – Ora che Oaktree è la nuova proprietaria dell’Inter, bisognerà stilare una lista delle priorità per definire quello che sarà il futuro della rosa nerazzurra nelle prossime stagioni. Tanti i rinnovi di cui bisogna parlare: Lautaro Martinez, Nicolò Barella, ma anche lo stesso Simone Inzaghi. Senza contare i discorsi di mercato, con i colpi necessari a puntellare la rosa in vista della prossima lunga stagione. In cima alla lista delle priorità, però, c’è sicuramente da definire la situazione di Denzel Dumfries, all’ultimo anno di contratto.

Dumfries, quale futuro? La prima sfida per la nuova proprietà dell’Inter

COUNTDOWN – Al momento non sembrano esserci sviluppi per quanto riguarda la situazione di Denzel Dumfries. Autore del gol che nell’ultima partita ha permesso all’Inter di pareggiare con la Lazio, l’olandese non ha ancora un accordo sul tavolo per rinnovare con i nerazzurri. Il che, a un anno dalla scadenza, porta la società a dover riflettere sulle prossime mosse. E, nel caso, trovare un acquirente al più presto. La volontà, anche di Simone Inzaghi, è quella di confermare Dumfries anche per il futuro, per evitare di intaccare la squadra che ha dominato e vinto il campionato di Serie A 2024-2025.

DECISIONI – Per arrivare a un accordo servirà naturalmente un’apertura anche dallo stesso Denzel Dumfries. In caso contrario, bisognerà inevitabilmente rivolgersi al mercato. Aspettando magari lo svolgimento degli Europei, dove il numero 2 dell’Inter sarà protagonista con la sua Olanda (insieme all’altro nerazzurro Stefan de Vrij). Proprio lo scorso europeo aveva portato i meneghini a puntare su di lui per sostituire Achraf Hakimi, grazie alle sue ottime prestazioni. Lo stesso potrebbe accadere quest’estate, con il suo valore che potrebbe aumentare in base a quanto farà vedere con la maglia della sua nazionale. E permettere al club, in caso di cessione, di incassare il più possibile.