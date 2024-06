Una Spagna cinica batte una Croazia sprecona: Perisic ci prova!

Spagna-Croazia, prima sfida degli Europei termina 3-0. La squadra ospite annienta i croati, che perdono la chance di accorciare le distanze a dieci minuti dalla fine.

VITTORIA NETTA – In attesa dell’inizio di Italia-Albania, si disputa a Berlino Spagna-Croazia per la fase prima sfida degli Europei del Gruppo B. I padroni di casa sono bravi a sfruttare le occasioni, e vanno in vantaggio al 29′ con Alvaro Morata, che sfrutta l’assist di Fabian Ruiz e batte Livakovic. La squadra ospite ci prova ma la Spagna è cinica e al 32′ raddoppia proprio con il mancino di Ruiz. Poco prima di andare a riposo gli spagnoli mettono a segno il terzo gol sui risvolti di un calcio d’angolo: questa volta è Carvajal a colpire sotto porta al 45+2′. Nel secondo tempo la Croazia prova ad invertire la marcia e al 78′ sembra avere la chance per riaprire la partita. L’arbitro, infatti, assegna ai croati un calcio di rigore per un fallo in area di Rodri, che becca un cartellino giallo, ai danni di Petkovic. Quest’ultimo, però, sbaglia dal dischetto ma ha subito l’opportunità di recuperare quando Perisic raccoglie la palla dalla ribattuta. Petkovic questa volta mette in rete ma il VAR annulla tutto. L’ex centrocampista dell’Inter era entrato in area anticipo. Spagna-Croazia dunque finisce 3-0.

Spagna-Croazia 3-0

Gol: 29′ Morata, 32′ Ruiz, 45+2′ Carvajal.

Classifica aggiornata: Spagna 3, Albania 0, Italia 0, Croazia 0.