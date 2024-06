Carboni, che occasione con l’Argentina! L’Inter si sfrega le mani

Uno dei temi caldi di giornata in casa Inter è sicuramente la situazione legata a a Valentin Carboni, che dopo aver disputato un’ottima amichevole contro il Guatemala, si prepara a sfruttare la sua grande occasione con l’Argentina in Copa América.

CHE OCCASIONE! – Certo, probabilmente non saranno moltissimi i minuti a sua disposizione durante la competizione. Ma anche solo esserci in Copa América è una grande occasione per Valentin Carboni. Ma sarà anche un vero e proprio orgoglio, all’inizio di una carriera che già promette benissimo. Ecco perché il giocatore di proprietà Inter dovrà sfruttare al meglio l’esperienza, per crescere e poter respirare l’aria di una grandissima competizione internazionale. E nel mentre allenarsi giorno dopo giorno insieme a quei giocatori che un anno e mezzo fa si sono laureati Campioni del Mondo dopo la vittoria del Mondiale in Qatar.

Carboni convocato con l’Argentina, l’Inter si sfrega le mani

TESORETTO – La convocazione di Valentin Carboni con l’Argentina sarà anche una grande occasione per l’Inter, con gli uomini mercato nerazzurri che si stanno già sfregando le mani in vista della prossima sessione di mercato. Difficilmente l’argentino resterà infatti a Milano: poco spazio per lui, visto il livello della rosa, con il rischio di farlo giocare troppo poco e di bruciarne la crescita. Il fatto che Lionel Messi lo abbia già benedetto e che Lionel Scaloni abbia deciso di portarlo con sé è già un bonus in fase di trattativa con potenziali acquirenti. Con l’Inter che potrà quindi imbastire una trattativa in uscita per incassare un buon tesoretto e andare a completare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi.