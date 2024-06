Barella per Italia-Albania, inutile pensare ai rischi: gara già decisiva!

Questa sera alle ore 21 prenderanno inizio gli Europei per gli azzurri, con Italia-Albania. Tengono banco le condizioni di Nicolò Barella e gli eventuali rischi di un impiego dal primo minuto. Rischi, però, da “ignorare”, dal momento che la gara è già decisiva.

RISCHIARE O NO? – Una delle questioni principali legate alle condizioni di Nicolò Barella dopo l’affaticamento muscolare che lo ha colpito nelle scorse settimane è se valga la pena o meno rischiarlo. Italia-Albania è sicuramente l’impegno più abbordabile per gli azzurri nel girone, ma non per questo deve essere preso sottogamba. Anche perché, visto il livello delle altre due avversarie – ovvero Spagna e Croazia – la gara di questa sera è già nettamente decisiva. Ecco perché non si possono fare calcoli.

Barella fondamentale per Italia-Albania, gli Europei passano da qui

GARA DECISIVA – Il motivo è presto spiegato: oltre alle prime due di ognuno dei sei gironi, agli Ottavi di Finale accederanno anche le quattro migliori terze. E riuscire a mettere in cascina una vittoria, con i conseguenti tre punti e, possibilmente, una buona differenza reti, sarebbe fondamentale per avere già un piede e mezzo alla prossima fase. Mettendo anche meno pressione sugli impegni difficili che attendono poi gli azzurri dopo Italia-Albania, ovvero la Spagna e la Croazia. Per questo, se dovesse stare bene, Nicolò Barella andrà messo titolare. Senza se e senza ma.