Tessmann-Inter, bloccato! Operazione complessa col Venezia

Come raccontato da ieri, c’è Tessmann come nuovo nome per l’Inter. Il centrocampista americano del Venezia può arrivare in nerazzurro, anche se non subito, e c’è un’operazione da imbastire con gli arancioneroverdi. Ne ha parlato Sugoni nell’edizione dedicata al mercato di Sky Sport 24.

NUOVO ARRIVO… POSTICIPATO – Tanner Tessmann probabilmente sarà un nuovo giocatore dell’Inter, ma non nell’immediato. Il centrocampista del Venezia dovrebbe essere preso ora, ma con l’arrivo a Milano rinviato al 2025. Per chiudere questa operazione prima bisogna definire quali contropartite mandare agli arancioneroverdi, neopromossi in Serie A. Con una particolarità: Tessmann sarebbe un americano nell’Inter proprio subito dopo l’ingresso di Oaktree (fondo proprio statunitense) come proprietario.

Come chiudere l’operazione Tessmann-Inter

L’ARRIVO – Alessandro Sugoni riepiloga come arriverà (molto probabilmente) Tanner Tessmann: «Chissà se raggiungerà i giocatori dell’Inter. L’ha bloccato, ha fatto una mossa col Venezia. Centrocampista americano, della stessa proprietà: anche in quest’ottica può essere visto questo tentativo. Rientra in un’operazione abbastanza complessa: l’Inter l’ha bloccato, potrebbe lasciarlo un anno al Venezia dove andrebbero Filip Stankovic e Gaetano Oristanio. È un giocatore già pronto per il presente ma anche dal grande futuro, rimarrebbe in rosa al Venezia e troverebbe due giocatori dell’Inter rientrati dai prestiti. C’è una situazione impostata».