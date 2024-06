Tessmann, Inter pronta ad acquistarlo! Un piano per il futuro – Sky

L’Inter, pur vantando già un centrocampo di alto livello, continua a lavorare per migliorare e rafforzare la rosa in vista del futuro. Tra i giovani talenti emergenti, Tanner Tessmann come già anticipato in questi giorni, ha attirato l’interesse della dirigenza nerazzurra che secondo Sky Sport ha già un piano per il futuro, acquistandolo subito.

NUOVA PROMESSA – Tanner Tessmann ventiduenne americano del Venezia, fresco di promozione in Serie A, è un obiettivo concreto per il centrocampo dell’Inter. Tessmann è stato uno dei protagonisti della promozione del Venezia in Serie A. Le sue prestazioni nel campionato cadetto non sono passate inosservate, mettendo in mostra qualità tecniche e fisiche che lo rendono un centrocampista completo e versatile. Nell’affare potrebbero rientrare i soliti giovani dell’Inter in esubero, di ritorno dai vari prestiti, come nel caso di Gaetano Oristanio, Niccolò Corrado e Martìn Satriano.

Tessmann subito, l’Inter ha un piano per il futuro

INTENZIONE CHIARA – La volontà dell’Inter è quella di assicurarsi subito le prestazioni di Tessmann, acquistandolo dal Venezia ma mantenendolo in prestito per una stagione nel club lagunare. Questa mossa permetterebbe al giovane centrocampista di accumulare esperienza preziosa in Serie A, continuando il suo percorso di crescita in un ambiente che già conosce. Per l’Inter, questa strategia rappresenta un investimento sul futuro, permettendo al giocatore di maturare ulteriormente prima di integrarsi nella rosa nerazzurra. Con la possibile partenza di alcuni centrocampisti nei prossimi anni, Tessmann potrebbe diventare una risorsa fondamentale per mantenere alto il livello qualitativo del centrocampo