Italia-Albania, Spalletti non fa a meno dell’Inter: le formazioni ufficiali

Italia-Albania è la prima sfida d’esordio agli Europei per la squadra di Luciano Spalletti. Il CT azzurro ha fatto le sue scelte: nelle formazioni ufficiali c’è tanta Inter.

QUANTA INTER! – Italia-Albania dà il via agli impegni degli azzurri di Luciano Spalletti agli Europei. La Nazionale Italiana scende in campo, alle ore 21.00, da detentrice del titolo, dopo la vittoria dell’edizione nel 2021. Nelle formazioni ufficiali del match, che tra meno di un’ora andrà in scena allo stadio di Dortmund, c’è ovviamente il blocco Inter. Dopo le preoccupazioni per alcuni problemini fisici, Luciano Spalletti ha compiuto le sue scelte. IL CT sceglie di dare una maglia da titolare anche a Nicolò Barella, che evidentemente ha recuperato adeguatamente dall’infortunio. A rappresentare l’Inter, insieme a lui, in Italia-Albania ci saranno anche Davide Frattesi, Federico Dimarco e Alessandro Bastoni. L’unico nerazzurro escluso fra i titolari della sfida degli Europei è Matteo Darmian. La quota Inter, però, non c’è solo nell’Italia. Anche nella formazione ufficiale dell’Albania compare il nome del nerazzurro Kristjan Asllani, che oggi scenderà in campo da avversario degli azzurri dell’Inter.

Italia-Albania, le formazioni ufficiali

Italia (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Jorginho, Barella; Frattesi, Pellegrini, Chiesa; Scammaca.

In panchina: Vicario, Meret, Buongiorno, Gatti, Raspadori, Darmian, Bellanova, Cristante, Mancini, Retegui, Zaccagni, Fagioli, El Shaaraway, Cambiaso, Folorunsho.

Commissario tecnico: Spalletti

Albania (4-3-3): Strakosha; Hyvsaj, Djmsiti, Arlind Ajeti, Mitaj; Asllani, Ramadani, Baijrami; Asani, Broja, Seferi.

In panchina: E. Berisha, Kastrati, Balliu, Manaj, Gjasula, Mihaj, Laci, M. Berisha, Muci, Ismajli, Daku, Abrashi, Kumbulla, Aliji, Hoxha.

Commissario tecnico: Silvinho