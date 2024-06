Marotta sostiene dal vivo il blocco Inter: sugli spalti per Italia-Albania!

Giuseppe Marotta fa visita ai giocatori dell’Inter impegnati in Italia-Albania. Il sostegno del Presidente nerazzurro non manca anche in Germania.

PRESENZA – A breve, precisamente alle ore 21.00, a Dortmund andrà in scena Italia-Albania. Giuseppe Marotta sceglie di seguire dal vivo la prima sfida degli Europei degli azzurri, nella quale ci saranno numerosi giocatori della sua Inter in campo. Il Presidente nerazzurro, fresco di nomina, si è recato in Germania per seguire da vicino l’inizio della competizione e osservare dal vivo i suoi pupilli, non solo italiani. Fra i protagonisti di Italia-Albania, infatti, ci sarà anche Kristjan Asllani, che dovrà sfidare i suoi compagni nero-azzurri. Nelle formazioni ufficiali scelte da Luciano Spalletti e Sylvinho sono tanti i giocatori dell’Inter che compaiono.

Marotta non lascia sola l’Inter: presente per Italia-Albania

SOSTEGNO – La presenza di Giuseppe Marotta allo stadio ‘Westfalenstadion’ di Dortmund non stupisce però. Pochi giorni fa, infatti, era stato lo stesso Presidente dell’Inter a informare del sua visita in programma in Germania. L’uomo al comando della presidenza nerazzurra, dunque, ha deciso di sospendere – almeno fisicamente – i suoi impegni dirigenziali a Milano per seguire con la lente d’ingrandimento Italia-Albania. Il sostegno dal vivo di Marotta farà certamente bene ai calciatori dell’Inter che saranno impegnati nella prima sfida degli Europei.