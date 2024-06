Spagna-Croazia, le formazioni ufficiali: due ex Inter titolari

Alle ore 18 si apre il girone B degli Europei, ovvero quello dell’Italia (questa sera impegnata contro l’Albania). Spagna-Croazia è la gara in programma all’Olympiastadion di Berlino. In campo ci saranno anche due ex Inter.

GRUPPO B – Sfida da guardare da vicino Spagna-Croazia, con calcio d’inizio alle ore 18 all’Olympiastadion di Berlino. Le due aprono il Gruppo B di EURO 2024, ovvero lo stesso di Italia e Albania, impegnate faccia a faccia alle ore 21 di questa sera al Signal Iduna Park di Dortmund. I due Commissari Tecnici hanno da poco reso note le formazioni ufficiali con le quali scenderanno in campo. Nei primi ventidue ci saranno anche due ex Inter, ovvero Marcelo Brozovic e Mateo Kovacic nel centrocampo croato. Solo panchina per l’altro ex, Ivan Perisic.

Spagna-Croazia (EURO 2024 Gruppo B), le formazioni ufficiali

SPAGNA: Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Nacho, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Morata (C), Williams.

Panchina: Raya, Remiro, Vivian, Merino, Joselu, Olmo, Ferran Torres, Grimaldo, Laporte, Alex Baena, Zubimendi, Oyarzabal, Jesus Navas, Fermin Lopez, Pérez.

Commissario Tecnico: Luis De La Fuente

CROAZIA: Livakovic; Gvardiol, Pongracic, Sutalo, Stanisic; Kovacic, Brozovic, Modric (C); Kramaric, Budimir, Majer.

Panchina: Labrovic, Ivusic, Erlic, Vlasic, Perisic, Mario Pasalic, Petkovic, Ivanusec, Sosa, Pjaca, Vida, Juranovic, Marco Pasalic, Sucic, Baturina.

Commissario Tecnico: Zlatko Dalic