Sensi-Como, colpo ad un passo: la proposta al futuro ex Inter − TS

Il Como prova a chiudere il suo primo grande colpo della sua estate: Stefano Sensi. La società lariana è ad un passo dal centrocampista, presto ex dell’Inter.

PROPOSTA – Fino al 30 giugno sarà un giocatore dell’Inter, poi probabilmente del Como. Sensi non si allontana dalla Lombardia, ma ci rimane cambiando solamente città di qualche chilometro. Il Como neo promosso ha offerto al giocatore un contratto annuale con opzione per il secondo. Il colpo è veramente ad un passo. Al Como, Sensi potrà lavorare con Cesc Fabregas, ex stella di Barcellona e Arsenal e oggi allenatore del club lariano, guidato dal duo indonesiano dei fratelli Hortono. Sensi e la Lombardia ormai un connubio fortissimo: oltre l’Inter, il centrocampista ha vestito pure la maglia del Monza.

Solo Sensi? Il Como ha nel mirino pure Audero dall’Inter

E DUE? Il Como pensa ad un altro campione d’Italia uscente, ossia Emil Audero. L’Inter, infatti, ha deciso di non riscattarlo dalla Sampdoria e di puntare sullo spagnolo Josep Martinez. Difficilmente il portiere italo-indonesiano potrà rimanere a giocare in Serie B. La società neopromossa monitora la situazione e presto potrebbe affondare il colpo. Per i lariani sarebbe un interessante biglietto da visita, quello di presentarsi alla prossima Serie A con due campioni d’Italia in carica.

Fonte: Tuttosport – Nicolò Schira