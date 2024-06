Frattesi pronto a stupire: gli Europei dell’Italia passano anche dal suo estro!

Davide Frattesi proverà a recitare un ruolo da protagonista in occasione degli Europei che l’Italia inizierà questa sera nel match contro l’Albania.

IL CALCIATORE – Davide Frattesi è consapevole dell’importanza del suo ruolo nell’Italia che Luciano Spalletti ha negli ultimi mesi plasmato in vista degli Europei in Germania. Il calciatore dell’Inter, chiamato ad agire da trequartista alle spalle del centravanti Gianluca Scamacca, si è reso protagonista di un invidiabile bottino di 4 reti in 7 partite disputate con Spalletti quale guida tecnica della Nazionale. La sua propensione al gol, così come la cattiveria agonistica che da sempre lo contraddistingue, rappresentano due fattori chiave con cui intendere la sua quasi scontata titolarità nel match contro l’Albania.

Frattesi faro della Nazionale: perché può stupire nella rassegna degli Europei!

LE ASPETTATIVE – Alla luce del suo contributo in fase offensiva e della sua capacità di interpretare al meglio le richieste tattiche e di applicazione mentale del tecnico Spalletti, Frattesi può rappresentare uno dei punti fermi della Nazionale agli Europei tedeschi. La sua posizione di trequartista accanto a Lorenzo Pellegrini gli consente di attribuire maggiore attenzione alla fase di rifinitura, spogliandosi così di troppi impegni in copertura e ripiegamento difensivi. Ciò può far pensare a una maggior lucidità del romano nei pressi della rete, addirittura superiore a quella già mostrata nel corso dei suoi anni in Italia. L’auspicio del tecnico è chiaro, così come quello di tutti i tifosi azzurri: continuare ad essere il Frattesi che tutti conosciamo. Il resto verrà da sé.