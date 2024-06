Bastoni ripara il guaio di Dimarco: gol del pareggio in Italia-Albania!

Alessandro Bastoni riporta il sereno in casa azzurra. Suo il gol del pareggio in Italia-Albania, dopo lo svantaggio subito per un errore di Federico Dimarco.

GUAIO – Italia-Albania inizia nel peggiore dei modi per la squadra di Luciano Spalletti e anche per l’Inter. Una rimessa laterale completamente azzardata e sbagliata di Federico Dimarco, fra i titolari nerazzurri nella prima sfida degli Europei, favorisce il gol del vantaggio degli avversari già al primo minuto di gioco. Fortunatamente, però, all’11’ ci ha pensato Alessandro Bastoni a riparare al guaio e a riportare gli azzurri subito in gara.

Bastoni protagonista in Italia-Albania: la rete dell’1-1

GOL – Il gol del difensore nerazzurro in Italia-Albania riporta il punteggio su risultato neutro e fa tornare il sereno in casa azzurra. La prima marcatura azzurra agli Europei nasce da un calcio d’angolo battuto corto da Pellegrini, che scambia proprio con Dimarco e poi crossa in area. Lì, in agguato, c’è Bastoni che salta e incorna di testa il pallone che sfonda la rete. Si torna sull’1-1 poco più di dieci minuti dall’inizio della gara in Italia-Albania.