Italia, buona la prima! Vittoria con l’Albania e Inter (protagonista) tutta in campo

L’Italia ha iniziato il suo cammino agli Europei con una vittoria sofferta nel secondo tempo, ma meritata contro l’Albania, superata per 2-1 grazie ai gol di Bastoni e Barella. La partita, disputata sotto la guida di Luciano Spalletti, ha visto un forte contributo dei giocatori dell’Inter, protagonisti assoluti del match.

GRANDE REAZIONE – La partita non è cominciata nel migliore dei modi per gli azzurri. Dopo appena 25 secondi, l’Albania ha trovato il vantaggio con un gol di Bajrami, nato da una incomprensione tra Federico Dimarco e la difesa italiana su una rimessa laterale. L’errore ha messo subito in salita il match per l’Italia, costretta a rincorrere il risultato fin dai primi istanti. L’Italia non si è lasciata scoraggiare e ha iniziato a spingere per cercare il pareggio. All’undicesimo minuto, è stato Alessandro Bastoni a ristabilire la parità con un preciso colpo di testa su calcio d’angolo. Passati solo cinque minuti dal pareggio, è arrivato il gol del sorpasso firmato da Nicolò Barella. Il centrocampista dell’Inter ha calciato magistralmente dal limite dell’area, trovando l’angolo basso e battendo il portiere avversario.

MARCHIO INTER – La vittoria azzurra porta chiaramente il segno dell’Inter, con diversi giocatori nerazzurri che hanno avuto un ruolo determinante. In campo dal primo minuto, oltre a Bastoni e Barella, c’erano anche Frattesi e Dimarco. Nel secondo tempo, Matteo Darmian è entrato in campo nel ruolo di esterno sinistro, contribuendo a consolidare la difesa azzurra. Non solo tra le fila dell’Italia, ma anche tra quelle dell’Albania si è visto un giocatore dell’Inter in azione: Kristjan Asllani, schierato titolare, ha cercato di dare il suo contributo alla causa albanese.

Italia-Albania 2-1

Gol: Bajrami 1′ (A), Bastoni 11′ (I), Barella 16′ (I).