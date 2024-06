Barella: «Italia-Albania, vittoria di squadra! Sempre a disposizione»

Barella è stato anche lui tra i protagonisti in assoluto della vittoria dell’Italia all’esordio a Euro2024. La vittoria contro l’Albania rappresenta un buon inizio per il percorso degli azzurri in questo Europeo, e le parole del centrocampista dell’Inter alla Rai riflettono la fiducia e l’ambizione di una squadra pronta a lottare per i massimi traguardi.

DA PROTAGONISTA – Nicolò Barella ha brillato nella vittoria dell’Italia contro l’Albania, contribuendo in modo decisivo con un gol che ha sancito il 2-1 finale a favore degli azzurri. Dopo la partita, il centrocampista dell’Inter ha commentato la prestazione della squadra, esprimendo grande soddisfazione per il risultato ottenuto e per la prova collettiva: «È stata una vittoria meritata, ce la godiamo e aspettiamo le prossime partite. Contro la Spagna se ci sarò? Deciderà il mister, io resto disponibile. Darò sempre tutto per questa maglia e questi compagni».

L’Italia vince sotto il segno dell’Inter! Barella ne è la prova

DI CARATTERE – La vittoria dell’Italia ha messo in luce l’importanza dei giocatori dell’Inter nella formazione azzurra. Oltre a Barella, anche Bastoni, Frattesi e Dimarco sono stati protagonisti, dimostrando il loro valore e contribuendo in modo significativo alla vittoria. Nicolò Barella si conferma un elemento chiave per l’Italia, sia per il suo contributo in campo che per la sua leadership.