Pirola possibile opzione per la difesa dell’Inter? Ci pensa un club di Serie A

Pirola, giovane difensore cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, è al centro delle attenzioni di vari club di Serie A. Ceduto in prestito alla Salernitana, i nerazzurri potrebbero esercitare un opzione in favore.

IN DIFESA – Lorenzo Pirola nel corso di queste stagioni con la maglia della Salernitana ha dimostrato il suo valore con prestazioni solide e convincenti, tanto da far sorgere l’interesse di diverse squadre. L’Inter, che ha ceduto Pirola alla Salernitana mantenendo però un diritto di recompra valido fino al 2027, potrebbe considerare l’opzione di riportare il difensore a Milano. Questa opzione, potrebbe far comodo a Simone Inzaghi per quanto riguarda le liste UEFA.

In Serie A non solo l’Inter: altri club interessati

DIVERSE SQUADRE – Il Parma, fresco di promozione in Serie A, è uno dei club che ha manifestato interesse per Pirola. La squadra emiliana, desiderosa di rafforzare il proprio reparto difensivo, vede in Pirola un potenziale rinforzo. In Serie A non solo il Parma: anche Torino, Genoa e Lazio sono altre squadre che seguono da vicino la situazione di Pirola.