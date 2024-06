Bastoni: «Italia, partenza inaspettata. Orgoglioso della reazione!»

Bastoni è stato tra i protagonisti assoluti nella vittoria dell’Italia all’esordio di Euro2024 contro l’Albania. Il difensore dell’Inter su Sky ha parlato di grande reazione di squadra.

DI REAZIONE – Alessandro Bastoni commenta così la vittoria dell’Italia contro l’Albania: «Siamo veloci in difesa? Beh sì (ride, ndr). Sicuramente incontreremo attaccanti più veloci di noi, ma succede sempre. Succede al club e in Nazionale, l’importante è sapersi comportare. Il gol lampo dell’Albania? Sicuramente nessuno si aspettava questa partenza perché avevamo un piano partita diverso. Questo poteva buttarci giù, ma in campo ci siamo detti di reagire, sono molto orgoglioso della reazione della squadra».

Mente libera, Bastoni ringrazia Del Piero

RINGRAZIAMENTI – Bastoni ringrazia Del Piero in collegamento su Sky Sport, tra i numeri 10 che hanno fatto visita a Coverciano al resto della squadra: «Si pensa spesso a stare concentrati e vivere le partite con tenzione, invece loro ci hanno detto di entrare in campo con la testa libera. Chiaramente non è facile come facevano loro, però ci proviamo».