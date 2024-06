Barella: «Inter-Nazionale? Contento per Bastoni! Poi un po’ stanco»

Barella dopo la partita vinta dall’Italia contro l’Albania 2-1, su Sky Sport ha commentato la prima partita vinta in questo europeo. Poi un commento anche sul gol suo e quello del compagno all’Inter, Alessandro Bastoni.

DOPO LA PARTITA – Nicolò Barella ha commentato così la partita e la sua condizione fisica: «Nel finale ero un po’ stanco, probabilmente i giorni in cui ero fermo non mi hanno aiutato ma mi sono sempre sentito importante anche grazie alle parole dei compagni. Darò sempre il sangue per questa maglia».

Barella pilastro dell’Inter e dell’Italia, Spalletti ringrazia

BUONA LA PRIMA – Barella commenta con orgoglio la vittoria contro l’Albania: «Volevamo questa vittoria, ce la siamo presa. Nel finale siamo un po’ calati, l’importante era iniziare col piede giusto. Sono contento per il gol, tutti mi fanno sentire importante. Voglio ripagare tutto il bene che ho ricevuto in questi giorni, dedico questo gol a loro. Vittoria Inter-Nazionale? Sono contento per Bastoni, se lo merita. È un giocatore fortissimo, raro da trovare. Sono contento per lui e per noi, ce lo siamo meritati».