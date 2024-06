L’Italia rimonta l’Albania 2-1: l’Inter regina del primo tempo!

Bastoni e Barella riparano all’inizio tragico dell’Italia contro l’Albania. Il primo tempo della gara di debutto agli Europei si chiude sul 2-1.

PRIMO TEMPO – Il primo tempo di Italia-Albania, valida per la prima sfida azzurra dei gironi del Gruppo B, termina 2-1. La gara d’esordio degli Europei si apre in maniera rocambolesca per la squadra di Luciano Spalletti. Al primissimo minuto della sfida gli azzurri vanno sotto di un gol, messo a segno da Nedim Bajrami. Federico Dimarco si assume le responsabilità dello svantaggio dell’Italia, considerando il suo rischioso passaggio nell’area avversaria che l’attaccante dell’Albania non si lascia sfuggire. Dopo pochi minuti, però, un compagno dell’Inter rimette tutto in ordine. All’11’ Alessandro Bastoni mette a segno, di testa, il gol del pareggio, su un’azione che nasce dalla bandierina. Ma l’Italia – e i nerazzurri – non hanno ancora finito. Dopo aver accorciato le distanze, al 16′ si completa la rimonta azzurra sull’Albania grazie alla rete di Nicolò Barella che coglie l’assist del compagno Dimarco e calcia di prima intenzioni dal limite dell’area. L’Italia adesso è in fiducia e anche Davide Frattesi vuole lasciare il segno: solo il palo al 33′ gli impedisce di dare seguito al dominio nerazzurro. La squadra di Spalletti, con tante chance nel corso della sfida, conclude il primo tempo contro l’Albania avanti di un gol.

Italia-Albania, 2-1 al 45′

Gol: 1′ Bajrami (A), 11′ Bastoni (I), 16′ Barella (I).