Barella raddoppia: Inter protagonista indiscussa di Italia-Albania!

L’Inter è la regina dell’esordio azzurro agli Europei. Dopo il gol di Alessandro Bastoni ci mette la firma anche Nicolò Barella. Luciano Spalletti sorride pensando alla sua scelta.

RADDOPPIO – Nicolò Barella avrebbe rischiato di non giocare in Italia-Albania. Fortunatamente, però, l’infortunio è rientrato appena in tempo per l’esordio azzurro agli Europei. Fortunatamente, perché il raddoppio della Nazionale Italiana prende vita proprio dal piede del centrocampista dell’Inter. L’intuizione è tutta nerazzurra, con l’assist della rete di Barella che nasce da un’intuizione di Federico Dimarco. Quest’ultimo, dunque, cancella il brutto inizio in Italia-Albania, che aveva permesso agli avversari di andare in vantaggio già al primo minuto. Dopo il gol di Alessandro Bastoni all’11’ in Italia-Albania ci mette la firma anche Nicolò Barella al 16′. Luciano Spalletti può sorridere di fronte al suo blocco Inter, quasi completamente schierato nella formazione di partenza.