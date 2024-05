Lautaro Martinez e quell’agente che ‘crea’ fastidi: l’Inter vuole un segnale − CdS

Il rinnovo di Lautaro Martinez rimane uno dei temi più caldi e roventi in casa Inter. Il suo agente Camaño continua a parlare a destra e a sinistra e questo al club non piace. Si aspetta un segnale proprio dal capitano.

FASTIDI − In attesa dell’incontro di prossima settimana, l’agente di Lautaro Martinez continua a parlare del suo assistito lanciando ancora frecciatine mal celate verso l’Inter. Se a Telelombardia, aveva tirato in ballo Haaland e Mbappe, ieri ha fatto anche riferimento a Vlahovic, che dalla prossima stagione guadagnerà 12 milioni di euro. Insomma è un continuo battere cassa e tirare per la giacchetta che all’Inter non piace. Il club adesso vuole un segnale dallo stesso capitano e numero 10. La linea è chiara ed è così ormai da parecchi mesi, ovvero dall’incontro avvenuto a marzo a Madrid prima del ritorno degli ottavi di finale di Champions League: l’Inter non può mai arrivare a 12 milioni di euro e probabilmente nemmeno a 10 tondi. Semmai con qualche bonus.

L’Inter a Lautaro Martinez: ‘tu dai qualcosa a me che io do qualcosa a te’

RICONOSCIMENTO − Praticamente è questa l’idea dell’Inter per accontentare Lautaro Martinez e il suo agente. Come scrive il Corriere dello Sport, un eventuale margine è concesso attraverso i bonus. Ma quelli legati ai traguardi della squadra che garantiscono un conseguente ricavo supplementare, tipo i passaggi di turno in Champions che alzano i premi garantiti dall’Uefa. Sintetizzando: se tu contribuisci a farmi incassare, allora io mi posso permettere di darti un riconoscimento. Prossima settimana le due parti si incontreranno per il fare il punto della situazione. Serve chiarezza.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno