Lautaro Martinez, ancora l’agente: «Lui ama l’Inter! Mando un messaggio ai tifosi»

Lautaro Martinez ha tutta l’intenzione di continuare la sua esperienza all’Inter anche dopo la scadenza attuale del contratto, cioè dopo il 2026. Per farlo, però, servirà trovato l’accordo tra il club e il tuo entourage che oggi è tornato a parlare a TVPlay su Twitch.

IL MIGLIORE – Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez, ha parlato così riguardo il premio di miglior giocatore della Serie A: «Felice per un premio di tal livello, penso sia una conseguenza di quanto fatto dall’Inter in questa stagione. Sapevo che Lautaro Martinez fosse forte sin dai tempi del Racing».

Ora priorità è il rinnovo, prosegue il procuratore

DISTANZA MINIMA – L’agente di Lautaro Martinez ribadisce la volontà del suo assistito: «Noi abbiamo massimo rispetto per l’Inter. Non ho parlato con nessun’altra squadra per il suo futuro e non ho intenzione di farlo, parlo solo con l’Inter per un possibile rinnovo anche se Lautaro ha ancora due anni di contratto con i nerazzurri. Si parla di 12 milioni, di 14 ma, ripeto, sono questioni che riguardano Lautaro e la società. Inoltre sono numeri che io non ho fatto e nemmeno l’Inter. Lautaro Martinez ama Milano e l’Inter! I tifosi devono stare tranquilli».